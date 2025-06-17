Тарасова назвала причину, по которой Россию не допустили на ОИ-2026

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова назвала причину, по которой сборную России по хоккею не допустили до зимних Олимпийских игр — 2026. Ее слова приводит «ВсеПроСпорт».

«Разве непонятно было, что нас не допустят. Не знаю, у кого теплилась надежда на то, что сборной разрешат участвовать. У меня ее не было. Те, кто могут претендовать на ведущие позиции в том или ином виде, не будут допущены. Поэтому надо готовиться к следующему четырехлетнему циклу, работать как никогда», — сказала Тарасова

3 июня Международная федерация хоккея (IIHF) официально объявила о том, что списки групп хоккейного турнира Олимпийских игр 2026 года не будут изменены. Сборная России не была включена в эти списки.

IIHF весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24.

4 февраля IIHF вновь продлила отстранение сборной России. Национальная команда не сыграла на чемпионате мира 2025 года, а также пропустит мировое первенство 2026 года и молодежный чемпионат мира — 2026.