Винер отреагировала на включение в санкционный список Канады

Ирина Винер отреагировала на санкции со стороны правительства Канады.

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17 июня Канада внесла в санкционный список более 70 россиян. В числе тех, против кого ввели санкции – народный артист России дирижер Гергиев, председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков, бывший руководитель Международной федерации спортивной стрельбы (ISSF) Владимир Лисин. Попала в этот список и Винер.