Министр спорта Сербии: без россиян от соревнований нет пользы

Министр спорта Сербии Зоран Гайич в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) поставил под сомнение санкции против российских спортсменов.

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«Мы всегда заявляли, что против любых санкций, в том числе в спорте. Это просто не имеет смысла. Без российских спортсменов мировые соревнования просто теряют конкуренцию. От этого нет пользы», — приводит слова Гайича ТАСС.

Ранее волейбольные сборные России и Сербии разыграли Кубок Первого канала — 2025. На соревнованиях, которые проходили в Белграде, победы одержали мужская и женские российские команды.

Подавляющее большинство российских спортсменов в летних и зимних видах выступает без флага и гимна с 2022 года.