Губерниев: те, кто не поддерживает наших спортсменов в нейтральном статусе, против России

Известный телеведущий Дмитрий Губерниев прокомментировал участие российской юниорской сборной в матчах против команды из юниорской хоккейной лиги Онтарио, которые проходят в Канаде.

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Серия игр проходит с 14 по 19 июня и охватывает два города – Торонто и Шарлоттаун. В первом поединке российские хоккеисты одержали уверенную победу со счётом 6:3.

Губерниев резко высказался в адрес тех, кто критикует участие российских спортсменов под нейтральным флагом.

«Поехали – молодцы! Возможно, в следующий раз кто-то еще поедет, нельзя отгораживаться. Те, кто считает, что наши спортсмены не должны сейчас выступать в нейтральном статусе, они против России», – цитирует Губерниева «ВсеПроСпорт».

Сборные команды России отстранены от международных соревнований по политическим причинам, из-за чего они уже несколько лет не участвуют в чемпионатах мира.