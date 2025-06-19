Зеленский угрожал пранкерам Вовану и Лексусу навести порчу

Владимир Зеленский во время телефонного розыгрыша угрожал пранкерам Владимиру Кузнецову (Вовану) и Алексею Столярову (Лексусу) проклятиями.

Об этом пишет Life.ru.

«Он был в каком-то не совсем адекватном состоянии: какие-то странные звуки издавал и вообще странно себя вёл», — приводит издание слова Вована.

Пранкеры пояснили, что позвонили Зеленскому в качестве исключения, поскольку звонят только тем людям, которые влияют на политическую повестку.

Ранее пранкеры Вован и Лексус заявили, что снимут фильм о подготовке к пранкам над западными политиками.