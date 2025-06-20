Чернышенко ответил, от чего зависит возвращение России на Олимпиаду

Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко высказался о возвращении российских спортсменов на Олимпийские игры. Он отметил, что в этом вопросе важны действия президента Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри.

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«Всё будет зависеть от того, насколько новый президент МОК будет реализовывать свои ранее озвученные намерения. Она находится под огромным давлением недоброжелателей, но будем надеяться. Когда она официально вступит в должность, я думаю, встречи пройдут. Минспорт над этим работает», — приводит слова Чернышенко ТАСС.

Отметим, большая часть российских спортсменов отстранена от международных флагов с 2022 года. Часть из них имеет возможность выступать в нейтральном статусе.