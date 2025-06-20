Гаджиев вспомнил о пощечине Уткину

Камил Гаджиев вспомнил конфликт с Василием Уткиным в 2022 году.

– История с пощечиной Василию Уткину на медиафутболе. Сын спрашивал вас об этом?

– Он даже там находился. Потом я ему сказал: «Сын, не думай, что я дал пощечину и этим горжусь. Просто попал в ситуацию, где по-другому будто поступить и не мог. Не думай, что так надо». Выводы сделал, но когда он будет постарше, то я обязательно поговорю с ним еще раз.

– Вам было стыдно после той ситуации?

– Перед сыном – нет. До сих пор не считаю, что мне есть чего стыдиться. Хотел бы я эту историю повторить? Да никогда в жизни. Мне это не нужно. Мы тогда поговорили с Васей, все вопросы решили, – сказал президент Fight Nights в интервью Спортсу’‘.