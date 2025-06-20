В МВД сообщили подробности по уголовному делу в отношении руководителей «Торпедо»

Представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что Следственным департаментом МВД России возбуждено уголовное дело об оказании противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования в отношении директора «Торпедо» Валерия Скородумова и владельца автозаводцев Леонида Соболева.

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Также сообщается, что в используемых ими жилых и офисных помещениях в Москве и Московской области были проведены обыски. Изъяты средства связи, документы и другие предметы, имеющие доказательственное значение. Задержанным предъявлено обвинение в трёх преступлениях, предусмотренных частью 2 статьи 184 УК РФ.

«Мои коллеги задержали директора АО ФК «Торпедо» Москва Валерия Скородумова и соучредителя ООО «Спортивная-строительная компания» Леонида Соболева, который является владельцем указанного футбольного клуба. По версии следствия, злоумышленники совершили преступления в период с марта по май 2025 года в составе организованной группы совместно с соучастниками. Они предлагали главному судье футбольных матчей с участием команды «Торпедо» Москва денежные вознаграждения в сумме свыше 1 млн рублей за выполнение определённых действий. Среди них – обеспечение победы своей команды, а также назначение пенальти в ворота соперников или удаление их игрока. По предварительным данным, таким образом фигуранты пытались повлиять на результат как минимум трёх игр, на которые был назначен этот арбитр», — говорится в заявлении в телеграм-канале Ирины Волк.

В минувшем сезоне «Торпедо» заняло второе место в Первой лиге и в следующем сезоне должно сыграть в РПЛ.