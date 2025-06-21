Суд Амстердама продлил срок предварительного заключения Промеса

Апелляционный суд Амстердама продлил срок предварительного заключения под стражей бывшего футболиста московского "Спартака" и сборной Нидерландов Квинси Промеса. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Только что завершилось слушание по делу Квинси Промеса. Срок его предварительного заключения продлен. Следующее формальное слушание состоится 8 июля", - рассказали в пресс-службе суда.

Ранее ТАСС сообщал, что Промес был доставлен в Нидерланды после экстрадиции из ОАЭ. До этого футболист был задержан в его доме в Дубае и помещен в следственный изолятор.

Окружной суд Амстердама признал Промеса виновным по двум делам - о нападении с ножом на двоюродного брата и контрабанде наркотиков. По первому делу он был приговорен к 1,5 года тюрьмы, по второму - к 6 годам тюрьмы. Позднее футболист был объявлен в международный розыск. Адвокаты Промеса обжаловали вынесенное решение в Апелляционном суде Амстердама.

Промес был задержан в Дубае 29 февраля 2024 года. По данным СМИ, он проходил обвиняемым по делу о ДТП. Это дело было закрыто 1 мая, однако футболист был параллельно задержан по требованию нидерландской прокуратуры, которая запросила его экстрадицию. Позднее появилась информация о том, что нидерландский футболист был отпущен на свободу, начал выступать за местный клуб "Юнайтед" и стал резидентом ОАЭ.

Промесу 33 года, он выступал за "Спартак" с 2014 по 2018 год и с 2021 по 2024 год. В составе московской команды он стал чемпионом России, а также выиграл кубок и суперкубок страны.