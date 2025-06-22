Захарова заявила о деградации мирового спорта при Бахе

Газета.Ru

Официальный представитель МИД России Мария Захарова подвергла критике Томаса Баха на посту главы Международного олимпийского комитета (МОК), передает РИА Новости.

Захарова: с Бахом мировой спорт деградировал из-за политизации и бюрократии
© РИА Новости

Захарова отметила, что не хочет давать Баху личных характеристик.

«Я говорю сейчас как зритель, как обыватель, как гражданин России и человек, который следит за международной обстановкой. К сожалению, за последние десятилетия мировой спорт деградировал», — сказала Захарова.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до летних Олимпийских игр — 2024 в качестве нейтральных спортсменов. Всего от России на Игры в Париже отправились 15 человек.

МОК также выпустил обращение ко всем международным организациям зимних видов спорта, в котором рекомендовал допустить спортсменов из России и Белоруссии до Олимпийских игр — 2026.