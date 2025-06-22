Захарова: с Бахом мировой спорт деградировал из-за политизации и бюрократии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова подвергла критике Томаса Баха на посту главы Международного олимпийского комитета (МОК), передает РИА Новости.

Захарова отметила, что не хочет давать Баху личных характеристик.

«Я говорю сейчас как зритель, как обыватель, как гражданин России и человек, который следит за международной обстановкой. К сожалению, за последние десятилетия мировой спорт деградировал», — сказала Захарова.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до летних Олимпийских игр — 2024 в качестве нейтральных спортсменов. Всего от России на Игры в Париже отправились 15 человек.

МОК также выпустил обращение ко всем международным организациям зимних видов спорта, в котором рекомендовал допустить спортсменов из России и Белоруссии до Олимпийских игр — 2026.