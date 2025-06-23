Журова предположила осмелится ли Ковентри вернуть россиян

Депутат Госдумы Светлана Журова высказалась о смене руководства в Международном олимпийском комитете. 23 июня в Лозанне состоялась церемония передачи президентских полномочий от Томаса Баха к Кирсти Ковентри.

«Какие-то свои планы Ковентри уже высказала. Но вряд ли она возьмет на себя индивидуальную ответственность, смелость и скажет, что допускает наших спортсменов. Но, в первую очередь, МОК должен восстановить в правах ОКР. Без этого полноценно вернуть россиян с флагом и гимном не получится», – цитирует Журову «ВсеПроСпорт».

Томас Бах возглавлял МОК с 2013 года. В марте ему было присвоено звание почетного президента организации.

Кирсти Ковентри является двукратной олимпийской чемпионкой в плавании на спине. Она стала первой женщиной и первой представительницей Африки на посту главы МОК.

В 2022 году большинство спортивных федераций отстранили российских спортсменов от участия в международных соревнованиях. Некоторые россияне получали специальные квоты, благодаря которым выступали на Олимпийских играх в нейтральном статусе без флага и гимна.