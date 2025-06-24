Захарова: целый кластер спортивных сфер не развивался с участием России

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что целый кластер спортивных сфер не развивался с участием России, передает «Матч ТВ».

«Если целый кластер спортивных сфер не развивался с участием России, это и есть удар по мировому спорту. Те претензии, которые предъявлялись России, были политизированы, а не объективны», — сказала Захарова, отметив, что сейчас точно так же все политизировано.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до летних Олимпийских игр — 2024 в качестве нейтральных спортсменов. Всего от России на Игры в Париже отправились 15 человек.

МОК также выпустил обращение ко всем международным организациям зимних видов спорта, в котором рекомендовал допустить спортсменов из России и Белоруссии до Олимпийских игр — 2026.