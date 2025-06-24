Заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев рассказал, что в России проведут опрос по возможному возвращению пива на стадионы.

«Мы заказали исследование – опрос общественного мнения о возвращении продажи пива на стадионах. Наши коллеги из Минздрава говорят, что население якобы против пива на стадионах. Мы сказали: нет проблем, закажем независимое социальное исследование», – приводит слова Свищева «ВсеПроСпорт».

Запрет на продажу пива на российских стадионах был введен в 2005 году. Ограничительные меры были сняты на время матчей чемпионата мира 2018 года.

Свищев – российский государственный и политический деятель, депутат Государственной думы РФ четырёх созывов, начиная с 2007. Член фракции Либерально-демократическая партия России.