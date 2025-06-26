Мостовой ответил, что сказал бы Путину при встрече

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой заявил «Матч ТВ», что предпочел бы обсудить насущные футбольные вопросы с президентом России Владимиром Путиным индивидуально, а не публично.

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Мостовой после отъезда из «Спартака» в 1991 году выступал в Европе за португальскую «Бенфику», французские «Кан» и «Страсбур», испанские «Сельту» и «Алавес». В «Сельте» российский футболист был капитаном, получил прозвище Царь.

— Если бы у вас была возможность задать вопрос президенту РФ Владимиру Путину, как бы его сформулировали?

— Президент должен заниматься более насущными вопросами. Скорее я адресовал бы их людям, которые занимаются российским спортом.

— А если бы у вас самого президент спросил, какие проблемы в футболе видите?

— Я бы сказал: «Давайте поговорим индивидуально», — сказал Мостовой «Матч ТВ».