Новая глава МОК сделала первое заявление о допуске российских спортсменов

Новый президент Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри впервые ответила на вопрос о допуске российских и белорусских спортсменов на международные соревнования.

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«Мы не говорили об этом на этом исполкоме, но мы будем обсуждать это в будущем, у нас исполком в сентябре и чуть позже в декабре, этот вопрос будет в повестке», — приводит слова Ковентри «РИА Новости Спорт» со ссылкой на пресс-конференцию после заседания исполкома.

Напомним, Ковентри вступила в должность президента МОК в понедельник, 23 июня. Ранее сообщалось, что она может выразить свою позицию по поводу допуска россиян на турниры на пресс‑конференции после заседания исполкома организации сегодня, 26 июня.