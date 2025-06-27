Сказано, когда исполком МОК рассмотрит вопрос восстановления ОКР

Вопрос восстановления статуса Олимпийского комитета России (ОКР) будет рассмотрен исполкомом Международного олимпийского комитета (МОК) в сентябре, заявил «Матч ТВ» министр спорта России, президент ОКР Михаил Дегтярев.

Ранее в пятницу МОК сообщил «Матч ТВ», что исполком МОК может снять отстранение с ОКР в случае соответствующей рекомендации от комиссии по правовым вопросам.

— Вскоре после вступления Кирсти Ковентри в должность президента МОК Олимпийский комитет России получил ответ по запросу о восстановлении статуса ОКР в связи с устранением юридических препятствий в Уставе. МОК уже направил наш запрос в свою юридическую комиссию, которая должна представить заключение по этому вопросу в исполком МОК. Это большой прогресс, на фоне нелепых заявлений прежних функционеров вроде «мяч на стороне русских». Таким образом, вопрос восстановления ОКР будет рассмотрен исполкомом МОК в сентябре, юридически наша позиция безупречна, это признано десятком швейцарских адвокатов, — сказал Дегтярев корреспонденту «Матч ТВ».

В октябре 2023 года МОК приостановил членство ОКР в организации в связи с включением в состав российского комитета олимпийских советов ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. По мнению МОК, ОКР тем самым «нарушил Олимпийскую хартию». ОКР обжаловал решение МОК в Спортивном арбитражном суде (CAS), который отклонил апелляцию российской стороны.

23 июня Ковентри вступила в должность главы МОК, на этом посту она сменила Томаса Баха.