Российский фигурист Алиев намекнул на отношения с гимнасткой Авериной

Российский фигурист Дмитрий Алиев намекнул на отношения с гимнасткой Ариной Авериной.

Аверина на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) опубликовала фотографию заката, а фигурист оставил комментарий следующего содержания: «Каждый раз, когда вижу солнце, думаю о тебе». Позднее Алиев выложил пост на своей странице, также опубликовав фотографию заката и отметив на ней аккаунт гимнастки.

Алиев — чемпион Европы (2020), серебряный призер европейского первенства (2018), чемпион России (2020) и бронзовый призер нацчемпа (2018). На юниорском уровне он — двукратный победитель первенства России (2016, 2017), победитель финала международного юношеского Гран-при (2016).

Арина Аверина вместе с сестрой Диной объявили об окончании профессиональной карьеры 23 февраля 2024 года. На Олимпийских играх 2020 года в Токио Дина Аверина стала серебряной призеркой, прервав 20-летнюю серию побед российских гимнасток на Играх в личном многоборье. Арина Аверина осталась без медали, заняв в итоговом протоколе четвертое место. Арина — пятикратная чемпионка мира.

Примечательно, что Дина Аверина летом 2025 года выходит замуж — за олимпийского чемпиона по фигурному катанию Дмитрия Соловьева.