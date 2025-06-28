Заслуженного тренера РФ по дзюдо задержали в Тюмени за домогательства

В Тюмени задержали заслуженного тренера России по дзюдо Григория Давыдова. Его обвиняют в домогательствах к несовершеннолетней воспитаннице. Об этом в субботу, 28 июня, сообщает Shot.

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Отмечается, что 13-летняя школьница заявила, что тренер в спортивном зале клуба «Дзюдо-Бусидо» рассказывал о сексе, предлагал алкогольные напитки и пытался дать деньги. После этого девочка рассказала обо всем своим родителям.

Григорий Давыдов — мастер спорта и заслуженный тренер России, более 20 лет работал с детьми. У него трое дочерей, которые также занимаются спортом.

В настоящий момент мужчина задержан. Ведется проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о насильственных действиях сексуального характера, передает Telegram-канал.

Ранее известного многоженца Ивана Сухова обвинила в домогательствах его собственная дочь Анна. Когда девушке было 14 лет, отец якобы заставлял ее трогать его половой орган. Так мужчина учил дочь «быть хорошей женой». После этого заявления в отношении Сухова начали проверку, но сам он отрицает вину и обвиняет Анну в клевете. «Вечерняя Москва» разбиралась в подробностях этого скандала. Детали — в отдельном материале.