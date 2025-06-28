Фетисов отреагировал на блокировку банковских счетов Исинбаевой в России

Двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов отреагировал на блокировку банковских счетов двукратной олимпийской чемпионки в прыжках с шестом Елены Исинбаевой в России. Его слова приводит РИА Новости.

Фетисов заявил, что у него изменилось отношение к Исинбаевой, когда она уехала из России.

«Теперь пусть расплачивается. Она взрослый человек — пускай сама отвечает за свое финансовое состояние», — посчитал он.

В России заблокировали банковские счета экс-прыгуньи Исинбаевой

Ранее Shot сообщил, что Исинбаевой заблокировали банковские счета в России. Уточнялось, что она не платила налоги. В настоящее время бывшая спортсменка должна Федеральной налоговой службе более 1,5 миллиона рублей.

Исинбаева — двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом. На ее счету 28 мировых рекордов в этой легкоатлетической дисциплине.