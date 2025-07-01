Минспорт восстановил аккредитацию Федерации тяжелой атлетики России

Федерация тяжелой атлетики России восстановила государственную аккредитацию.

Об этом сообщили в пресс-службе организации.

ФТАР была лишена аккредитации из-за многочисленных нарушений в документообороте в части достижения целевых показателей. Основной причиной стало несвоевременное и некачественное предоставление программы развития тяжелой атлетики в России.