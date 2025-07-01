Гашек жестко раскритиковал Великобританию из-за участия россиян в Уимблдоне

Бывший вратарь сборной Чехии по хоккею Доминик Гашек раскритиковал организаторов теннисного турнира «Большого шлема» Уимблдон — 2025 за участие в нём российских спортсменов.

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«В Лондоне стартовал очередной теннисный Уимблдон. К сожалению, как и в прошлом и позапрошлом годах, в этом году в турнире принимают участие российские теннисисты, которые официально не осудили СВО. К сожалению, это соревнование на территории Великобритании снова становится огромной рекламой спецоперации. По этой причине страна Англия и организаторы турнира совместно с ATP и WTA ответственны за огромные убытки, причинённые Украине. Это то же самое, что организаторы из Англии отправили в Россию десять тысяч беспилотников, сотни танков и десятки самолётов. Уимблдон, Великобритания, ATP и WTA должны заплатить Украине за это десятки € млрд», — написал Гашек на своей странице в соцсетях.

Уимблдон — 2025 проходит с 30 июня по 13 июля в Лондоне. В основной сетке мужского и женского турниров в одиночном разряде примают участие 16 российских теннисистов.