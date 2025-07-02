Олимпийский чемпион заявил о неспособности мирового спорта жить без России

Главный тренер петербургского СКА и двукратный олимпийский чемпион по хоккею оценил санкции в отношении российских спортсменов, отстраненных от международных соревнований. Об этом сообщает Odds.ru.

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«Я считаю, что это несправедливо. Для меня, человека, который отыграл и прожил в Северной Америке много лет, это несправедливо», — заявил Ларионов.

Он добавил, что мировой спорт не может жить без России.

Ларионов возглавил СКА 2 июня. До этого специалист работал в нижегородском «Торпедо».

В тот же день Международная федерация хоккея (IIHF) объявила о недопуске сборных России к участию в Олимпиаде-2026. В федерации заявили, что приняли окончательное решение после запроса Международного олимпийского комитета (МОК).