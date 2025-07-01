«Золото» Олимпиады, завершение карьеры, переезд в США: где сейчас Аделина Сотникова

Первой в истории российского фигурного катания олимпийской чемпионке в женском одиночном разряде Аделине Сотниковой исполнилось 29 лет. News.ru рассказал, чем занимается спортсменка, почему она уехала в США и как «стала» иноагентом.

Как Сотникова стала чемпионкой

Сотникова родилась 1 июля 1996 года в Москве в семье сотрудника правоохранительных органов. Уже в возрасте четырех лет Аделина начала заниматься фигурным катанием в спортшколе в Бирюлево, но уже через три года перешла в ЦСКА. Тренером Сотниковой стала Елена Водорезова.

В 2008 году фигуристка выиграла чемпионат РФ среди юниоров. Позднее она победила в финале юниорского Гран-при в Австрии, а в 2012 году взяла серебро на юношеской Олимпиаде. Первое золото на взрослом первенстве спортсменка взяла уже в 13 лет. В последующем она четырежды становилась чемпионкой России и дважды была второй на европейских первенствах.

Сотникова вошла в состав команды на Олимпиаду в Сочи, однако не выступала в командном турнире. Вместо нее в этом виде программы заявили Юлию Липницкую, благодаря мастерству которой россиянам удалось завоевать золото. В личном турнире после короткой программы Сотникова расположилась на втором месте, уступая кореянке Ким Е На 0,28 балла, однако благодаря произвольному катанию смогла завоевать золото. Это стало первым случаем победы россиянки на Олимпиаде в одиночном женском катании.

Чем занималась Сотникова после «золота» Олимпиады

После успешного выступления в Сочи Сотниковой не удалось провести ни одного полноценного сезона. В ноябре 2014 года она получила травму ноги. Фигуристка пыталась перейти в парное катание, но не смогла вернуться на прежний уровень. В 2020 году Аделина заявила о завершении карьеры из-за операции на позвоночнике, хотя де-факто это произошло значительно раньше.

Еще в 2014 году Сотникова открыла собственный салон красоты, который существует до сих пор. В 2022 году спортсменка запустила продажу франшизы. Доход россиянке также приносит и собственная школа фигурного катания Sotka School, отделения которой открыты в Москве и Екатеринбурге.

В феврале 2015 года Сотникова принимала участие в шоу «Танцы со звездами». В паре с Глебом Савченковым она получила приз зрительских симпатий. Затем фигуристка участвовала в «Ледниковом периоде» — в паре с актером Александром Соколовским олимпийская чемпионка стала победительницей проекта. Позднее Сотникова вошла в состав жюри «Ледникового периода».

В 2019 году Сотникова выступила в рамках шоу Татьяны Навки «Руслан и Людмила». В 2021 году она приняла участие в просветительском марафоне «Новое знание» в качестве эксперта спортивной рубрики. Через три года чемпионка снова появилась на телевидении — она приняла участие в шоу «Вечера на хуторе», «Ледниковый период» и в новогодней программе «Золушка».

Скандалы с Сотниковой

Некоторые болельщики и эксперты сомневались, что Сотникова честно победила на Олимпиаде. Внимание заострялось на том, что после короткой программы судей из Южной Кореи и США заменили на граждан России и Украины. Южная Корея подавала протест на результаты, однако обращение отклонили.

В 2021 году Сотникова призналась, что после победы на ОИ-2014 южнокорейские фанаты фигурного катания писали ей оскорбления в соцсетях. Негативные комментарии приходят ей до сих пор.

Уже новое обсуждение честности победы поднялось в 2023 году, когда фигуристка сделала заявление о допинге.

«Даже вспоминая 2014-й, когда через какое-то время сказали, что у меня нашли допинг, и у меня должен был быть суд… Но потом меня оправдали, потому что открыли вторую пробу, и у меня все было хорошо», — сказала Сотникова в одном из интервью.

После этого МОК, тренер и Российское антидопинговое агентство заявили, что им ничего неизвестно об этом. Позднее Аделина поясняла, что процитировала претензии проверяющих органов, возникшие после вскрытия ее первой пробы, а СМИ вырвали слова из контекста.

Еще один скандал произошел в 2024 году, когда на биографию Сотниковой «Сердце льда. Для влюбленных в фигурное катание» приклеили этикетку о якобы существующем иноагентском статусе спортсменки. В магазине тогда объяснили инцидент ошибкой молодого продавца, который спутал ее с другим иноагентом с такой же фамилией.

Отношение к спецоперации

В марте 2022 года Сотникова выступила в «Лужниках» на митинге-концерте в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией. Находясь на шестом месяце беременности, она ездила вместе с матерью в Донбасс. Спортсменка посетила спортивный фестиваль, чтобы поддержать луганских детей. Уже в 2022 году Украина ввела санкции против фигуристки.

Личная жизнь

В марте 2016 года Сотникова появилась вместе с телеведущим шоу «Магаззино» Александром Молочко на премьере фильма «Герой» — молодые люди держались за руки. Позднее Молочко подтвердил слух о романе, однако их отношения продлились всего месяц — рассталась пара из-за измены телеведущего. Сотникова прочитала переписку мужчины, узнав, что он встречается с моделью Маликой Мирзояновой.

Позднее Сотникова создала семью с теннисистом Дмитрием Попко, который выступает за Казахстан. Спортсмен тренировался в Майами, и чтобы быть ближе к возлюбленному, Аделина решила переехать в США. В 2022 году девушка родила сына Адриана, а в 2024 году пара расписалась.