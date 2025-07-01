Монсон сделал заявление о критикующем Россию Гашеке

Боец смешанного стиля (ММА) Джефф Монсон сделал заявление о критикующем Россию олимпийском чемпионе и двукратном обладателе Кубка Стэнли Доминике Гашеке. Его слова приводит РИА Новости.

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Монсон посчитал, что заявления Гашека вредят хоккею.

«Он должен быть более сдержан в своих высказываниях. Спорт и политика — разные вещи, а он пытается их смешать», — высказался он.

С февраля 2022 года Гашек активно продвигает инициативы против спортсменов из России. В частности, он призывал руководителей Национальной хоккейной лиги уйти в отставку из-за позиции по российским игрокам, которым не запретили выступать за команды лиги.

Монсон получил российский паспорт в 2018 году. Он известен по выступлениям в MMA. На счету спортсмена 60 побед при 26 поражениях в смешанных единоборствах.