Боксер Лучкина извинилась за ситуацию с курением вейпа с орангутангом

Боксер Анастасия Лучкина извинилась за ситуацию с курением вейпа с орангутангом в Крыму. Об этом говорится в заявлении спортсменки, которое есть в распоряжении ТАСС.

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Как ранее сообщал ТАСС, Лучкина опубликовала видео, в котором она курит электронную сигарету вместе с орангутангом в Крыму. Позднее спортсмену осудила Федерация бокса России.

"К сожалению, недавно я совершила поступок недостойного содержания и выложила в сеть видео, о чем сейчас искренне сожалею, - сказала Лучкина. - О себе хочу сказать, что я не употребляю алкогольные напитки и не курю сигареты, занимаюсь спортом десять лет и выступаю на соревнованиях. К моему глубокому сожалению, в погоне за хайпом, я выложила это видео. Передо мной другие посетители зоопарка также давали обезьяне табачные изделия. Я последовала их примеру и выложила это на камеру. Я очень люблю животных и не хотела причинить никакого вреда их здоровью. Я прошу у всех прощения и обязуюсь, что больше такой ситуации не повторится. Я искренне хочу продолжить свою спортивную карьеру. Я не мыслю себя без спорта".

По информации ТАСС, 22 июня Лучкина провела профессиональный боксерский поединок в Индии. На данный момент спортсменка уже вернулась в Россию.