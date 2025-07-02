Роднина призналась в нелюбви к футболу

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина заявила «Матч ТВ», что ей никогда не был интересен футбол, несмотря на его популярность.

Роднина — советская фигуристка, выступавшая в парном катании. За свою карьеру она завоевала три золота Олимпиады, десять раз подряд побеждала на чемпионате мира и одиннадцать раз подряд на чемпионате Европы.