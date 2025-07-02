Роднина призналась в нелюбви к футболу

Ирина Роднина: «С детства не люблю футбол, всегда был мне неинтересен»
Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина заявила «Матч ТВ», что ей никогда не был интересен футбол, несмотря на его популярность.
Роднина — советская фигуристка, выступавшая в парном катании. За свою карьеру она завоевала три золота Олимпиады, десять раз подряд побеждала на чемпионате мира и одиннадцать раз подряд на чемпионате Европы.
— Не слежу за футболом, с детства его не люблю, он мне всегда был неинтересен. Хоккей, плавание, даже легкая атлетика, биатлон, конечно. Но с футболом у меня отношения не сложились, наверное, потому что это летний вид спорта, а я больше была с зимними, — сказала Роднина «Матч ТВ».