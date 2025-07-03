«Общество истеричек»: Ягудин раскритиковал фигуристов

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин заявил, что фигуристы и их болельщики стали слишком чувствительными. Об этом он сказал в интервью Sport24.

У спортсмена в ироничной форме спросили, кого он считает лучшими российскими фигуристами нынешнего века. Ягудин не стал включать себя в тройку сильнейших, но не из-за скромности.

«Не то, чтобы хочется быть политкорректным, но давайте я все же сниму свою кандидатуру, чтобы другие не истерили. У нас же фигурное катание — общество истеричек. Все поделились, клубы на клубы», — сказал он.

Говоря о женском одиночном катании, чемпион отметил, что сейчас сложно выделить кого-то одного. По мнению Ягудина, если назвать одну фамилию, то остальные начнут вспоминать других и спрашивать, почему спортсмен не включил их в список.

Фигурист также признался, что уважает вклад Юлии Липницкой на Олимпиаде в Сочи, хотя полноценной олимпийской чемпионкой ее не считает. По мнению Ягудина, командное «золото» не является чемпионством ОИ в полной мере.