Министр спорта РФ провел встречу с Родниной

Министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярёв провёл встречу с трёхкратной олимпийской чемпионкой по фигурному катанию Ириной Родниной. Они обсудили создание школьных спортивных лиг и клубов.

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