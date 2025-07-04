"Запретили лететь самолетом": стали известны подробности о гибели Жоты
Футболист "Ливерпуля" и сборной Португалии Диогу Жота и его брат воспользовались автомобилем для путешествия, поскольку врачи запретили Жоте летать самолетами после недавней операции, сказали в New York Post.
Спортсмен с братом планировали доехать до испанского Сантандера, откуда отправиться в Великобританию паромом.
Причиной смертельного ДТП, по версии следствия, стало лопнувшее во время обгона колесо автомобиля. Пока неизвестно, кто был за рулем.