Журова назвала главных спортсменов России

‎Бывшая российская конькобежка, олимпийская чемпионка, а ныне депутат Государственной Думы Светлана Журова поделилась мнением о главных спортсменах России.‎

‎«Спортсмен номер один из России с большим отрывом – это Саша Овечкин. Популярнее Овечкина никого нет. Второй я бы назвала теннисистку Мирру Андрееву. После успеха на Олимпиаде она на слуху, продолжает побеждать. Третьим я бы назвала Сашу Большунова», — приводит слова Журовой «ВсеПроСпорт».

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‎В апреле 39-летниий Александр Овечкин, в матче против «Нью-Йорк Айлендерс», побил рекорд Уэйна Гретцки, став лучшим снайпером в истории НХЛ.

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‎За свою карьеру Овечкин девять раз становился лучшим снайпером сезона (Морис Ришар Трофи), трижды признавался лучшим игроком сезона по версии игроков НХЛ (Тед Линдсей Эворд), получал награды за лидерские качества (Марк Мессье НХЛ Лидершип Эворд), трижды – лучшим игроком сезона (Харт Мемориал Трофи), а также становился лучшим бомбардиром (Арт Росс Трофи) и лучшим новичком (Колдер Мемориал Трофи). В сезоне 2017/18 он привел «Вашингтон Кэпиталз» к победе в Кубке Стэнли, став лучшим игроком плей-офф (Конн Смайт Трофи).

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‎18-летняя Мирра Андреева занимает седьмое место в рейтинге WTA. В лайв-рейтинге россиянка находится на пятой строчке, что является для нее рекордом. На летней Олимпиаде в Париже-2024 Андреева завоевала серебро в парном разряде вместе с другой россиянкой Дианой Шнайдер.

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‎28-летний Большунов является трехкратным золотым медалистом Олимпиады-2022 в Пекине. Также он 4 раза завоевывал серебро и дважды бронзу. В 2021 году он достиг золотой медали на чемпионате мира.