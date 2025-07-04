Боксершу, накурившую вейпом орангутана, призвали не наказывать

Президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев в своем Telegram-канале призвал не наказывать боксершу Анастасию Лучкину, которая дала покурить вейп орангутану Дане из парка «Тайган».

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«Бог прощает. А мы тем более должны друг друга прощать и любить. Не нужно наказывать, если человек осознал свою ошибку. Главное, что Анастасия поняла: так ни в коем случае нельзя поступать. Наши братья меньшие не должны страдать из‑за хайпа, лайков или просмотров в соцсетях!» — написал Кремлев.

В конце июня в сети распространилось видео, где девушка дает покурить вейп примату. Сначала она снимает, как курит сама, затем переводит камеру на животное и подносит к его губам электронное устройство, после чего орангутан в точности повторяет за посетительницей парка.

После резонанса вокруг инцидента Лучкина записала видео с извинениями, в котором она призналась, что очень любит животных и не хотела навредить Дане. 2 июля появилась информация, что спортсменка исключена из боксерского клуба «Боец». Об этом рассказал тренер девушки и руководитель организации Владимир Акатов.