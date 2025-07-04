Жена Смолова рассказала об адаптации в Краснодаре

Жена Смолова о Краснодаре: «Тяжело адаптироваться в новом месте. Нашла много классных занятий: готовка, рынок. Сейчас в Москве ищу рынок, чтобы купить свежих овощей»
Жена Федора Смолова рассказала, какие занятия нашла в Краснодаре.
Ранее «Краснодар» объявил об уходе 35-летнего нападающего.
«Понятно, что в новом месте всегда тяжело адаптироваться. Это не камень в огород Краснодара. Я нашла там много классных занятий: готовка, рынок. Вот сейчас ищу какой-нибудь рынок в Москве, чтобы съездить и купить свежих овощей», – сказала Карина Истомина.