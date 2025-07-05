Экс-супруга Смолова высказалась о драке футболиста в «Кофемании»

Экс-супруга российского футболиста Федора Смолова Виктория Лопырева высказалась о драке спортсмена в столичной «Кофемании».

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Свой комментарий в субботу, 5 июля, она дала РЕН ТВ.

— Я не знаю, что произошло, но одно могу сказать точно: Федя неконфликтный человек и никогда первый не стал бы провоцировать конфликт, — цитирует ее слова телеканал.

Ранее стало известно, что Смолов подозревается в избиении двух человек в московской «Кофемании», расположенной в центре города. Инцидент произошел в конце мая и, по сообщениям СМИ, начался со словесной перепалки, после которой Смолов нанес несколько ударов двум мужчинам. По предварительным данным, один из пострадавших получил перелом орбитальной кости и челюсти.

При этом спортсмена пытались шантажировать, требуя несколько миллионов рублей за то, чтобы видеозапись его драки в «Кофемании» не была опубликована в Сети. Смолов отказался платить, опасаясь дальнейшего увеличения требований, в результате чего видеозапись все-таки была обнародована.

16 марта между футбольными болельщиками в подмосковных Химках также произошла серьезная драка. Все случилось в микрорайоне Новогорск: там две группы фанатов столкнулись в противостоянии перед матчем «Динамо-2» и «Калуга».