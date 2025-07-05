В Португалии прошли похороны футболиста Диогу Жоты и его брата

В Порту похоронили футболиста "Ливерпуля" Диогу Жоту и его брата Андре Силву, скончавшихся в результате ДТП.

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На похоронах присутствовали партнеры Диогу Жоты по сборной Португалии и английскому "Ливерпулю", среди которых были Вирджил ван Дейк, Джеймс Милнер, Эндрю Робертсон, Джордан Хендерсон, Дарвин Нуньес, Рубен Невеш, Данилу Перейра и другие. Не прилетел на прощание с игроком Криштиану Роналду, ранее выразивший свои соболезнования родным и близким футболиста.

Жоте было 28 лет. ДТП со смертельным исходом произошло в Испании. У машины при обгоне отвалилось колесо, она перевернулась и загорелась. Жота и его брат не смогли выбраться из автомобиля.

Португалец играл за "Ливерпуль" с 2020 года. За сборную Португалии провел 49 матчей и забил 14 мячей.