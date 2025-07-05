Стали известны подробности драки с участием футболиста Смолова

Конфликт с участием футболиста Федора Смолова и двух мужчин начался из –за «недопонимания» по поводу оплаты счета. Об этом рассказал непосредственный участник инцидента — бизнесмен Андрей Попелуха, сообщает РЕН ТВ.

По словам бизнесмена, конфликт в заведении «Кофемания» произошел рано утром. Попелуха не исключил, что Смолов был пьян.

«Недопонимание произошло, которое повлекло последствия... По видео видно, как подходит, предлагает оплатить счет. Мы отказываемся», — рассказал Попелуха.

Затем, по его словам, начинается драка, «удары моему коллеге».

Попелуха сказал, что не имеет претензий к Смолову после драки, и отметил, что тот извинился перед мужчинами через адвокатов.

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Также он заявил, что не знает, кто вымогал у Смолова деньги, угрожая опубликовать видео драки. Попелуха подчеркнул, что не стал бы «подставляться и портить репутацию».

Второй посетитель «Кофемании», сидевший за столом с Попелухой, пострадал от действий Смолова серьезнее. Он получил тяжкие телесные повреждения, что является основанием для возбуждения уголовного дела, отмечает РЕН ТВ.