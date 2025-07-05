Полиция не стала заводить дело после конфликта в кафе со Смоловым

После драки в кафе, где футболист Федор Смолов ранил мужчину, полиция Москвы не стала заводить уголовное дело.

В пресс-службе ГУ МВД России по столице сообщили, что такое решение приняли с учетом ограниченных сроков рассмотрения материалов, сборов необходимых документов и установления обстоятельств произошедшего.

Там уточнили, что проверка продолжается. Соответствующее решение примут по ее результатам. Также организована проверка после опубликованных в СМИ данных о якобы вымогательстве денег у одного из участников инцедента. В правоохранительных органах ТАСС сообщили, что речь идет о драке с участием Федора Смолова.

По данным полиции, 28 мая в отдел МВД России по Пресненскому району из медицинского учреждения поступила телефонограмма о доставлении к ним 47-летнего жителя Челябинска с телесными повреждениями. В лечебном учреждении гражданин был опрошен, после чего продолжил лечение по месту жительства.

Полицейские установили, что между посетителями кафе на Большой Никитской улице произошел конфликт, в ходе которого одному из его участников потребовалась медицинская помощь. "В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность подозреваемого. Им оказался 35-летний футболист, который на тот момент выехал за пределы РФ, в связи с чем опросить его не представилось возможным", - подчеркнули в пресс-службе.

Сотрудники ОМВД России по Пресненскому району в ходе проверки запросили медицинские документы лечебных учреждений Москвы и Челябинска. До окончания сроков проверки документация о лечении в полном объеме в адрес полиции не поступила.