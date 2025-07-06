Журова прокомментировала конфликт с участием Смолова в «Кофемании»

Депутат Госдумы, олимпийская чемпионка Светлана Журова прокомментировала конфликт с участием российского футболиста Федора Смолова в кафе «Кофемания» в Москве. Ее слова приводит «ВсеПроСпорт».

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Журова заявила, что в истории могла бы быть умышленная подоплека и назвала случившееся провокацией.

«Если бы это был не Смолов, никто бы внимания не обратил», — посчитала она.

Ранее в управлении МВД России по Москве отреагировали на потасовку с участием Смолова. Ведомство отказалось заводить уголовное дело по факту драки.

Конфликт произошел 28 мая, но видео попало в сеть только 5 июля. Отмечалось, что Смолов набросился с кулаками на посетителей в столичной «Кофемании». Позже у игрока требовали деньги за то, чтобы ролик не был опубликован.