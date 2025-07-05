Мамаев поддержал Смолова после драки в московском кафе

Российский футболист Павел Мамаев решил поддержать своего коллегу Федора Смолова, который недавно подрался в московской «Кофемании». Своим мнением в субботу, 5 июля, он поделился в беседе с РЕН ТВ.

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Спортсмен подчеркнул, что Смолов полностью осознал ошибку, после чего извинился перед пострадавшим.

— Он извинился перед этими людьми за то, что не сдержал себя. <...> Федя осознает, что поступил неправильно, принес извинения. Но в данной ситуации его организм выстрелил так. Жаль, что такая ситуация произошла, — высказался Мамаев.

Также футболист обратил внимание на время публикации видео, на котором запечатлен весь конфликт.

— Месяц все молчали, внезапно появляется видео. Федя рассказывал, что подвергался вымогательствам. Если они правы, почему сразу не пошли в полицию? — цитирует его слова телеканал.

Футболист Федор Смолов 28 мая ударил двоих мужчин в «Кофемании» на Никитской. Позже стало известно, что неустановленные лица вымогали у него деньги за то, чтобы видеозапись драки не была обнародована. Что известно о произошедшем — в материале «Вечерней Москвы».