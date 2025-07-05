Спортсмен погиб во время соревнований по триатлону в Москве

Российский спортсмен Владимир Порфиров погиб во время соревнований "Лига триатлона & Ironstar" в Москве. Об этом сообщает пресс-служба Федерации триатлона России.

"В ходе заплыва на дистанции в 1 милю 5 июля Владимир потерял сознание и начал тонуть, - говорится в сообщении. - Спасатель на сапе, дежуривший вблизи с местом инцидента, заметил спортсмена, после чего он был оперативно транспортирован на берег, где его уже ждали врачи для оказания первой помощи. К сожалению, несмотря на продолжительные реанимационные действия, спасти спортсмена не удалось. Точные выводы о причинах гибели опытного пловца, участвовавшего в подобных соревнованиях уже более 10 лет, станут известны позднее. Федерация триатлона России окажет всеобъемлющую поддержку семье погибшего спортсмена".

Порфирову был 41 год.