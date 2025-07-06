«Конфликт начался из-за девушки»: новые детали драки Смолова в кафе

Новые детали громкого инцидента в кафе на Большой Никитской улице, в котором оказался замешан футболист Федор Смолов, стали известны «МК». По нашим данным, конфликт начался из-за девушки.

По нашим сведения, спортсмен предпринял попытку познакомиться с другой посетительницей, но она его отшила. Тогда он стал громко и неприлично высказываться в ее адрес. Бизнесмены из компании «Подъем групп» сделали замечание спортсмену и попросили его вести себя тише. Федор, оскорбившись, предложил недовольным гражданам выйти на улицу и «разобраться с ним лично». Однако оппоненты сообщили, что не собираются с ним биться и никуда не пойдут. Тогда футболист отошел от мужчин, но вскоре вернулся и, подозвав 43-летнего Андрея Попелуху, попытался нанести ему удар рукой в лицо, но промахнулся. За приятеля решил вступиться его 46-летний коллега, Владимир Кузьминов, однако ему повезло меньше — футболист нанес мужчине удар в область нижней челюсти и сломал ее. Сотрудники заведения поспешили остановить посетителей, а также вызвали «скорую помощь». Пострадавший со сломанной челюстью был доставлен в столичный хирургический центр, где врачи сделали операцию. Вскоре мужчина написал заявление о нападении в полицию.

Сам же Федор после инцидента без извинений покинул ресторан. В этот же день он по совету друзей обратился за помощью к адвокату. Защитница попыталась узнать, какую сумму за моральную компенсацию и ущерб хотят получить пострадавшие, чтобы конфликт был полностью улажен. Коллеги-бизнесмены предложили виновнику драки самостоятельно определиться с суммой выплат.

Также Смолов самостоятельно позвонил своему оппоненту и извинился за поведение.