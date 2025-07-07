Бывшая жена Кокорина рассказала, что помогла Смолову организовать встречу с участником драки

Бывшая жена футболиста Александра Кокорина Дарья Валитова рассказала, что через своего отца помогла нападающему Федору Смолову организовать встречу с участником конфликта в кафе.

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Ранее СМИ сообщили, что 28 мая у 35‑летнего Смолова случился конфликт с двумя мужчинами в заведении в центре Москвы. По информации СМИ, через некоторое время после драки Смолову пришло предложение заплатить миллион рублей, чтобы видео не попало в сеть. Когда Смолов согласился, вымогатели повысили свои требования до нескольких миллионов рублей. Футболист ответил отказом, после чего видео появилось в сети. Позднее футболист сделал заявление, в котором подтвердил, что у него вымогали деньги.

— Обычно не люблю комментировать какие‑то сплетни. Но в данной ситуации не могу промолчать.

28 мая у Федора Смолова произошел конфликт. Один из участников конфликта Андрей Попелуха, который является другом моего отца. После конфликта Андрей позвонил отцу, чтобы уточнить, знает ли моя семья Смолова, так как у них был конфликт, который они хотел бы урегулировать без огласки. На то мой отец позвонил мне и уточнил, хорошо ли я общаюсь со Смоловым, я ответила, что мы хорошо дружим уже 16 лет.

После чего позвонила Феде, чтобы уточнить об этой ситуации. Он сказал мне, что ситуация была, он бы сам хотел урегулировать это без полиции и огласки, но ему звонят непонятные люди и шантажируют его. И он сильно запутался.

Если мой отец — реально друг Попелухи, то он бы хотел встретиться лично и все обсудить. Я попросила отца помочь в урегулировании конфликта, потому что Федор — мой друг. Отец организовал им встречу, они поговорили. Договоренности не произошло (по какой причине — лучше уточнить у участников).

После этого никакого контакта у моего отца и Федора не было. Мне больно и неприятно, что после стольких лет дружбы и искренних побуждений помочь своему другу все вот так происходит.

Понимаю, что его адвокаты, пиарщики и прочие люди, которые ему помогают, не могут обойтись без фамилии Кокорин. Но все же это некрасиво! — написала Валитова в социальной сети.

Также она сообщила, что пыталась еще раз связаться со Смоловым, но тот не взял трубку и прислал только сообщение: «Это не я, это мои адвокаты».

Кокорин и Смолов ранее вместе выступали за московское «Динамо».

В мае стало известно, что Смолов покидает «Краснодар» в связи с истечением срока контракта. Он лучший бомбардир в истории «Краснодара» (68 мячей). В прошедшем сезоне вместе с краснодарским клубом форвард завоевал золотые медали чемпионата России.