Футболист Смолов принес извинения за драку в кафе

Футболист Федор Смолов извинился за инцидент в московском кафе «Кофемания». Видео опубликовало РИА Новости в Telegram-канале.

Форвард отметил, что понимает: в цивилизованном обществе ни в коем случае нельзя распускать руки. Он добавил, что до последнего пытался урегулировать ситуацию мирным путем.

В дальнейшем, уточнил Смолов, он также пытался договориться — предложил моральную компенсацию пострадавшему.

Вместе с тем, заметил спортсмен, неизвестные люди, предположительно, не связанные с участниками драки, начали его шантажировать, требовать 20 млн рублей за то, что ролик с потасовкой не будет выложен в интернет.

Ранее бизнесмен Андрей Попелуха, участник драки в кафе, сообщил, что конфликт со Смоловым начался из–за «недопонимания» по поводу оплаты счета.

Попелуха сказал, что не имеет претензий к Смолову после драки, и отметил, что тот извинился перед ним и его коллегой через адвокатов.

Футболист Смолов подал заявление о вымогательстве 20 млн рублей

Предприниматель подчеркнул, что не знает, кто вымогал у Смолова деньги, угрожая опубликовать видео драки. Он добавил, что не стал бы «подставляться и портить репутацию».