Названа причина смерти триатлониста на соревнованиях в Москве

Причиной смерти триатлониста Владимира Порфирова из Наро-Фоминска на соревнованиях в Москве могла стать тромбоэмболия, пишет НТВ.

По данным портала, известному спортсмену стало плохо на соревнованиях «Лига триатлона & Ironstar» на территории Гребного канала в Крылатском, он потерял сознание.

Спасатели транспортировали 41-летнего мужчину на берег, но, несмотря на продолжительные реанимационные действия, спасти спортсмена не удалось.

«Точные выводы о причинах гибели опытного пловца, участвовавшего в подобных соревнованиях уже более 10 лет, станут известны позднее. Федерация триатлона России окажет всеобъемлющую поддержку семье погибшего спортсмена», — уточнили в пресс-службе ФТР.

Ранее президент Федерации триатлона России Ксения Шойгу назвала причины гибели в Барселоне российской триатлонистки Елены Смирновой.

«[Гибель спортсменов] это всегда очень неприятные и болезненные инциденты для любого организатора, могу сказать только об общих причинах произошедшего. На стартах это либо сердечно-сосудистые заболевания, либо тромб или тромбоэмболия, очень редко бывают какие-то другие причины», — подчеркнула глава ФТР.

Шойгу выразила уверенность в том, что это был именно такой случай. Она добавила, что не следует винить организаторов.