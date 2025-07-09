Организатору забега, где погибли двое участников, предъявлено обвинение

Сотрудники Следственного комитета предъявили обвинение организатору трейл-забега «Хибины» в Мурманской области, где погибли двое участников. Об этом сообщили ТАСС в региональном Следственном управлении Следственного комитета.

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«Генеральному директору коммерческой организации, организовавшей спортивное мероприятие в Кировске, предъявлено обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ)», — указано в сообщении.

Организатору забега была выбрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Ультрамарафон начался 5 июля. Его хотели отменить из-за плохих погодных условий, но потом решили дать старт. 6 июля в ходе массового забега по горам в Кировске не выжили двое участников. Сообщается, что не стало москвича Евгения М. и Ирины Г. из Санкт-Петербурга.

Причиной смерти двух участников трейл-забега на Хибинах могло стать переохлаждение, от которого пострадала еще одна из участниц.