Бузова рассказала о свадьбе гимнастки Авериной и фигуриста Соловьева

Телеведущая и певица Ольга Бузова пожелала гимнастке Дине Авериной и фигуристу Дмитрию Соловьеву бесконечной любви на всю жизнь. Ее слова приводит «Матч ТВ».

«Я все сделала, чтобы оказаться на свадьбе. Я редко посещаю подобного рода мероприятия, потому что меня просто никогда нет физически в Москве. Но для меня свадьба — это всегда событие, праздник любви. Я, как человек свободный, без отношений, всегда очень вдохновляюсь этими мероприятиями», — поделилась она.

Свадебное торжество состоялось 7 июля. Бузова раскрыла, что на свадьбу ее пригласил Соловьев, с которым они вместе выступали в «Ледниковом периоде».

26-летняя гимнастка и 35-летний фигурист выступали в паре на проекте «Ледниковый период». О том, что пара решила пожениться, стало известно в середине февраля.

Сестры Арина и Дина Аверины объявили об окончании профессиональной карьеры 23 февраля 2024 года. На летних Олимпийских играх 2020 года в Токио, которые прошли в 2021 году из-за пандемии коронавирусной инфекции, Дина Аверина стала серебряной призеркой, прервав 20-летнюю серию побед российских гимнасток на Играх в личном многоборье.

Соловьев выступал в танцах на льду с Екатериной Бобровой. Фигурист — олимпийский чемпион 2014 года в командном турнире, серебряный призер Олимпийских игр (2018, командный турнир), бронзовый призер чемпионата мира (2013), чемпион Европы (2013) и семикратный чемпион России (2011—2014, 2016—2018).