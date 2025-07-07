Адвокат рассказал, что грозит людям, вымогавшим у Смолова деньги

Адвокат Игорь Бушманов рассказал, что может грозить людям, вымогавшим у нападающего Федора Смолова деньги после драки в «Кофемании».

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«Заявление подано, правоохранительные органы проведут проверку и при наличии оснований возбудят уголовное дело по статье 163 «Вымогательство». Это особо тяжкое преступление с учетом суммы, которые фигурировали», – цитирует Бушманова «ВсеПроСпорт»

Напомним: после драки в ресторане Смолов подвергся шантажу: лица просили у экс-форварда «Краснодара» около 20 млн рублей, чтобы видео с инцидента не попало в сеть. Игрок отказался и принял решение написать заявление в полицию.

6 июля Смолов принес извинения за драку и заявил об обращении в правохранительные органы.

Ранее потерпевшим отказали в приеме заявления ввиду отсутствия побоев.

Летом Смолов покинул «Краснодар». В минувшем сезоне клуб завоевал чемпионство впервые в истории. О том, где нападающий продолжит карьеру, еще не сообщалось.