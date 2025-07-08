Смолову грозит 8 лет колонии за драку в «Кофемании»

Известному российскому футболисту Федору Смолову может грозить до восьми лет колонии по обвинению в нанесении тяжкого вреда здоровью. Инцидент произошел недавно в одном из заведений сети «Кофемания» в Москве.

"В полиции сейчас ждут результаты обследования пострадавшего челябинского бизнесмена. Если вред квалифицируют как тяжкий, то будет возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ", — сообщает Life.

Пострадавший 52-летний Кузьминов был обследован в Челябинске, где он проживает. Предварительные сведения указывают на возможный перелом костей лица. Чтобы квалифицировать вред как тяжкий, необходимо установить, что травмы привели к потере каких-либо функций.

«Кофемания» снова в деле. Чемпион России Смолов оказался в центре скандала

Известный российский футболист Федор Смолов стал участником драки в одном из московских кафе. Видео инцидента с его участием распространилось утром 5 июля в социальных сетях. Как сообщается, инцидент произошел еще в мае, но стало известно о драке только накануне. Официальных комментариев от самого Федора Смолова или его представителей пока не поступало.