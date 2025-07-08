Фигурист Соловьев рассказал, как сделал предложение гимнастке Авериной

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Дмитрий Соловьев в интервью «Матч ТВ» рассказал, что он очень нервничал, когда делал предложение руки и сердца многократной чемпионке мира по художественной гимнастике Дине Авериной.

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Аверина и Соловьев поженились в понедельник, 7 июля. Фигурист сделал предложение 14 февраля.

— На свадьбе всегда спрашивают: помните ли вы в мельчайших подробностях тот момент, когда вам сделали предложение?

Аверина: Я помню, это было 14 февраля. Димочка очень переживал, нервничал, было видно, и я это чувствовала. Но когда он встал на одно колено и сделал мне предложение, я сначала не поверила, обрадовалась, удивилась, испугалась… у меня были смешанные чувства. Потом я обняла Димочку и сказала: «Да».

Соловьев: Я ничего не помню! Только то, что у меня, кажется, до инфаркта был один удар сердца. Я сильно переживал. Мы уже обсуждали и свадьбу, и будущее, и детей, конечно же. Но все равно это волнительный момент. Даже не знаю, почему. Наверное, важный и ответственный шаг. Я принял на себя всю ответственность. Знаю, что это то сокровище, которое я встретил. Буду всегда любить, всегда оберегать, всегда поддерживать, всегда быть рядом. Несмотря ни на что, буду всегда на твоей стороне. И это было, наверное, самым главным аргументом, что я готов. Готов сделать предложение человеку, в которого влюбился. Я всей душой и всем сердцем с Диночкой, — рассказал спортсмены «Матч ТВ».

Дине Авериной 26 лет, она серебряный призер Олимпийских игр и 18‑кратная чемпионка мира по художественной гимнастике. 35‑летний Соловьев становился победителем и серебряным призером Олимпийских игр в командном турнире.