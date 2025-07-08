Гимнастка Арина Аверина подтвердила роман с фигуристом Дмитрием Алиевым. Спортсмены выложили первые совместные фото в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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Пара вместе посетила свадьбу сестры Авериной Дины, мужем которой стал еще один фигурист, Дмитрий Соловьев. На одном из снимков Алиев держит пойманную подвязку, а гимнастка — букет невесты.

26-летняя Арина Аверина, помимо пяти побед на чемпионатах мира, девять раз становилась чемпионкой Европы. Она завершила карьеру в феврале 2024-го.

26-летний Алиев — победитель и серебряный призер чемпионатов Европы. Также он становился чемпионом России.