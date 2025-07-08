Свищев высказался о возможном сроке для Смолова

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев прокомментировал ситуацию вокруг футболиста Фёдора Смолова, которому, по сообщениям СМИ, может грозить уголовная ответственность за драку в столичном ресторане «Кофемания».

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Ранее телеграм-канал Shot сообщил, что Смолову может грозить до восьми лет лишения свободы.

«Какое наказание должен понести Смолов? Все прописано в законодательстве РФ. Мы видим, что нарушение закона имело место. Если тяжелых последствий для пострадавших не было, то, вероятно, Смолов отделается штрафом. Все-таки стульями никто не кидался, крови не было», – цитирует Свищева «ВсеПроСпорт».

Инцидент произошёл утром 28 мая в ресторане «Кофемания» на Большой Никитской улице. Согласно записи с камер видеонаблюдения, футболист после перепалки ударил по лицу двоих мужчин.

Позднее Смолов заявил, что его пытались шантажировать, требуя деньги за нераспространение видео. Он отказался платить, и запись появилась в интернете.

Примечательно, что это тот же ресторан, где в 2018 году произошла скандальная драка с участием Александра Кокорина и Павла Мамаева.

После завершения сезона, в котором «Краснодар» впервые стал чемпионом России, Смолов покинул клуб. О его будущем в профессиональном футболе пока ничего не сообщается.